Поліцейський спіймав за руку самогубцю, який намагався кинутись із мосту біля Львова

Чоловіка від суїциду понад 4 години відмовляли правоохоронці, благала не стрибати і його дружина.

34-річний мешканець Пустомитів, що неподалік Львова, намагався вкоротити собі віку. У середу ввечері, 2 червня, чоловік хотів стрибнути на контактну мережу з мосту, що пролягає над залізничною колією. Від смерті його рятували поліцейські і дружина, яка благала чоловіка зупинитися.

Як пише ZAXID.NET, правоохоронцям знадобилось понад 4 години переговорів, щоб запобігти суїциду. Самогубця розповідав, що не хоче жити, бо йому набридло і він має особисті проблеми.

Аби недопустити трагедії, поліцейські на кілька годин перекрили рух транспорту на мості і почали вести переговори. У цей час на місце події прийшла дружина самогубці. Жінка просила свого чоловіка не стрибати і плакала. Та чоловік не відреагував на прохання і спробував стрибнути вниз. На щастя, поліцейський, який стояв поруч, швидко відреагував і встиг спіймати його за руку і витягнув на міст. Врятованого чоловіка оглянули медики, після чого він повернувся додому.

Нагадаємо, у Дніпрі патрульним в останній момент вдалось врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту.

У Дніпрі патрульним вдалося врятувати жінку, яка намагалася піти з життя

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