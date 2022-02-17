Покупець дивом вцілів: у Львові обвалилася частина фасаду будинку на дах магазину (фото)

Покупець дивом вцілів: у Львові обвалилася частина фасаду будинку на дах магазину (фото)

Бетонна брила впала з висоти на дах магазину.

У Львові на дах магазину на вулиці Личаківській, 113 впала частина фасаду будинку. Інцидент стався сьогодні, 17 лютого.

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Про це повідомив Роман Ярошевич на сторінці "Гаряча лінії міста Львова" в Facebook.

"Частина впала якраз тоді, коли людина виходила з магазину, пощастило що зроблений міцний дашок. Фасад в такому стані вже декілька років, скаржились в ЛКП і на "Гарячу лінію", результату 0", - написав чоловік.

фото / Роман Ярошевич, Facebook

У коментарях під дописом адміністратори "Гарячої лінії міста Львова" відповіли, що скерували звернення чоловіка до Личаківської районної адміністрації, а про результат пообіцяли повідомити згодом.

Як повідомляє Варта-1, також сьогодні у центрі Львова на вулиці Городоцькій, 22 обвалився фрагмент фасаду на тротуар. Бетонна брила впала на землю, біля пішоходного переходу.

"Варта 1"

Нагадаємо, раніше на вулиці Городоцькій, 44 у Львові обвалився шмат фасаду від будинку і впав на тротуар, де жваво ходять люди.

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