Показав жест перемоги у вікно: у Львові водій автобуса зачинив двері перед військовим без ноги (фото)

У центрі Львова на зупинці водій автобуса нахабно зачинив двері перед бійцем ЗСУ з інвалідністю.

Про це повідомив та оприлюднив фото користувач Роман Глушко у Facebook.

Інцидент стався у центрі міста, на зупинці площі Митної.

У Львові водій автобуса зачинив двері перед ветераном Фото: roman.hlushko/facebook

"Ця г**да не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди із салону кричали, що біля дверей військовий без ноги", - розповів очевидець.

Відповідь водія приголомшує.

"У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду", - відповів водій на заклики пасажирів зачекати та поїхав, показавши жест перемоги у вікно.

Користувач закликав розповсюдити інформацію про водія і берегти воїнів ЗСУ - тих, хто кожного дня захищає нас від російської агресії.

"Якщо це читають люди, які мають відношення і вплив на таких "порядних водіїв", вжийте заходів", - закликав користувач.

Нагадаємо, у Рівному покарали водія маршрутки за образу матері загиблого воїна. Кермувальник більше не має права працювати у галузі перевезень.

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