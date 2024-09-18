Погрози здійснення терактів у Львові: що відомо про телеграм-канал, як реагують правоохоронці та влада

Сьогодні, 18 вересня, в анонімному телеграм-каналі з'явилися повідомлення з погрозами здійснити теракти у загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова. Вони супроводжувалися фотографіями автоматів і бомб, що їх терористи начебто планували застосувати для нападів на школярів.

Все, що відомо про канал, а також як реагує влада та правоохоронці – читайте у матеріалі ТСН.ua.

У МВС відреагували

Як зазначили правоохоронці, канал, аудиторія якого встигла сягнути 2500 підписників, вже заблоковано. Він адмініструвався з території РФ. І це не перший випадок, коли ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві.

"Безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції", – йдеться у повідомленні МВС.

Здійснюються оперативні заходи

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що на Львівщині тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

"Дякую правоохоронцям за оперативне реагування. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції", – наголосив він.

Садовий закликав заблокувати Telegram

За словами мера Львова Андрія Садового, давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Натомість влада й громадськість фіксують те, що бачать.

"Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін". Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози", – констатує посадовець.

Він закликає тверезо реагувати на залякування через подібні платформи. Розум має залишатися холодним.

"Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", – вважає Садовий.

З правоохоронними органами домовлено, що сьогодні вони здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Проте деталі не розголошуються.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах!", – акцентував очільник міста.

Крім того, Садовий стверджує: як би ми не говорили, що Facebook чи Instagram блокують публікації та обмежують охоплення, але такі небезпечні повідомлення там би дуже швидко заблокували. Чого не можна сказати про Телеграм.

"Нам справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях. Переконаний, що немає такої платформи, на якій українці не змогли б організувати великі збори. Просто нагадаю, з чого почалася Революція Гідності. Прошу долучитися до цього обговорення всіх лідерів громадської думки. Усвідомлюю, що пишу це в телеграм-каналі, який, очевидно, також доведеться видалити, коли ми разом до цього прийдемо", – каже мер Львова.

Нагадаємо, в Україні лише 9% громадян вважають, що Telegram слід повністю заборонити. Натомість 26% вважають, що контроль за цим застосунком взагалі не потрібен.

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