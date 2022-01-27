Погрожував звільненням: у Львівській області директор ПТУ вимагав від педагогів хабарі (фото)

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Львівській області під час отримання хабара затримали директора одного із ПТУ, який вимагав від підлеглих хабарі, погрожуючи звільненням.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними поліції, директор ПТУ вимагав від підлеглих 500 доларів, погрожуючи звільненням. 26 січня його затримали під час отримання 11 тис. грн.
У прокуратурі Львівської області додали, що підозрюваний вимагав гроші від чоловіка, який працює майстром в училищі.
Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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