Погрожував пістолетом школярам і вимагав гроші: у Львові затримали озброєного 18-річного в балаклаві

Погрожував пістолетом школярам і вимагав гроші: у Львові затримали озброєного 18-річного в балаклаві

Молодик біля школи вимагав гроші в учнів, приставивши пістолет до їхніх гурдей і побивши одного з них.

У вівторок, 21 грудня, у Львові патрульні затримали хлопця в балаклаві і з пістолетом, який погрожував учням біля школи, вимагаючи від них щотижнево давати йому 500 гривень і певну інформацію.

Також читайте Замах на вбивство судді за розгляд справи: мешканцю Прикарпаття оголосили підозру у злочині

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

"Вчора, близько 15:00 години патрульні отримали виклик на вулицю Степана Бандери. Зі слів заявника, біля школи відбувався конфлікт між молодими людьми. Небайдужий сказав, що одна людина одягнена в балаклаву і голосно спілкується з двома громадянами", - розповідають патрульні.

Правоохоронці приїхали на місце події і негайно підійшли до молодих людей. Від учасників конфлікту вони дізналися, що 18-річний хлопець в балаклаві та з пістолетом залякував їх.

"Він дочекався двох учнів віком 16 та 17 років після закінчення уроків. Коли вони вийшли, зі слів очевидця і школярів, приставляв пістолет до їхніх грудей і наніс тілесні ушкодження одному із хлопців в обличчя. З пояснень підлітків, він вимагав в них щотижневу винагороду у 500 гривень та певну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки правопорушника, поліцейські виявили у нього зброю. Хлопець поясмнив, що він придбав його в магазині начебто для власної безпеки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили батьків неповнолітніх.

Львів'янина затримали, йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.

За такі дії йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Білій Церкві чоловік погрожував підірвати багатоповерховий будинок | Новини України

Читайте також: