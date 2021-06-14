Погрожувала ножем та змусила їсти папір: стало відомо, як покарали скандальну вчительку з Львівської області

Вчителька виправдовувалась, що це був такий жарт та заявила, що клас, в якому стався скандал, проблемний.

У с. Солонка Львівської області вчителька інформатики погрожувала учню 7 класу ножем та змушувала з'їсти паперового літачка. Через це педагогиню звільнили з роботи.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на відділ освіти Солонківської ОТГ.

"17 травня її відсторонили від роботи, пізніше на підставі рішення комісії від 25.05.2021 вчительці було оголошено догану, станом на зараз вчителька інформатики звільнена з роботи", - повідомили в Солонківській ОТГ.

Нагадаємо, у селі Солонка Львівській області вчителька інформатики вимахувала над семикласником холодною зброєю. А все тому, що у хлопця не було ручки, тож педагогиня порадила 12-річному школяру писати власною кров’ю. Також вчителька змушувала школяра з’їсти паперового літачка, а потім ножем погрожувала відрізати палець.

Як повідомляв ТСН.ua, вчителька інформатики Надія Богданівна заявила, що то був такий жарт. Перед батьками вона вибачилася і визнала, що вчинила не правильно, але і виправдалась, мовляв діти зараз не керовані, а цей клас проблемний.

Новини України: у Львівській області вчителька вимахувала над учнем ножем і радила писати кров`ю

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