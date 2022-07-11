Погоня у Львові: кур’єр Glovo збив поліцейського і вирішив втекти, але впав з мопеда

У Львові водій мопеда та кур’єр Glovo не зупинився на вимогу мотопатруля, а згодом, здійснив наїзд на велопатрульного.

Про це патрульна поліція Львівської області інформує у Facebook.

На вулиці Кульпарківській мотопатруль помітив мопед без номерних знаків. Водієві дали вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати.

Поліцейські передали орієнтування про втікача колегам. Увімкнувши проблискові маячки та сирену, почали переслідування.

Під час втечі, керманич неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема, виїжджав на тротуар та їхав проти руху, загрожуючи іншим учасникам дорожнього руху. У центрі Львова, на вулиці Дорошенка, мопедист здійснив наїзд на велопатрульного. Поліцейського шпиталізували.

На вулиці Лесі Українки, водій не впорався з керуванням і впав. 18-річного юнака затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На порушника склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Молодика затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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