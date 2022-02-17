Поцупив валізу в туриста і катався на трамваї: у Львові чоловіка суворо покарали за крадіжку на вокзалі

Поцупив валізу в туриста і катався на трамваї: у Львові чоловіка суворо покарали за крадіжку на вокзалі

Підозрюваний заявив, що не побачив власника валізи, а тому забрав її.

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили уродженця Закарпаття, який на залізничному вокзалі пограбував туриста.

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Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 29 грудня 2021 року чоловік у залі очікування на залізничному вокзалі Львова вкрав у туриста валізу з особистими речами. Коли це помітив потерпілий, то намагався зупинити грабіжника, але той втік.

Підозрюваний розповів, що він на залізничному вокзалі чекав на електричку, щоб поїхати на Закарпаття. Поруч з ним сидів чоловік із валізою. Він розповів, що взяв чужу валізу, оскільки не помітив її власника та вийшов із залу очікування. Потім він заховав сумку під деревом та катався на трамваї. Згодом чоловік повернувся, щоб забрати вкрадене, проте його затримала поліція.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.186 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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