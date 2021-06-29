Поцілив пасажиру в обличчя: у Львівській області водій Toyota через конфлікт обстріляв Hyundai

Поцілив пасажиру в обличчя: у Львівській області водій Toyota через конфлікт обстріляв Hyundai

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Золочівському районі Львівської області 28 червня водій Toyota через конфлікт обстріляв Hyundai. Він влучив пасажиру авто в обличчя, через що потерпілого госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Потерпілий 37-річний житель Золочівського району розповів поліції, що між водіями Toyota та Hyundai стався конфлікт. Тоді водій першого автомобіля витягнув зброю та вистрелив у Hyundai, де він сидів на пасажирському сидінні. Куля влучила потерпілому в обличчя.

Правоохоронці затримали підозрюваного - це 44-річний житель м. Броди Львівської області. Йому інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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