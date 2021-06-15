"Побратим пішов з життя": у Львові помер 42-річний військовий, якого збив позашляховик на переході

У старшого лейтенанта Юрія Чорного залишилися дружина, неповнолітні донька та син.

У понеділок, 14 червня, у військовому госпіталі у Львові помер 42-річний старший лейтенант Юрій Чорний, якого два місяці тому на пішохідному переході збило авто. Увесь цей час військового намагалися рятувати медики, та, на жаль, безуспішно. Про це повідомляється на сторінці військової частини А0807, що дислокується у Самборі, і в якій він служив.

"Бойовий побратим пішов з життя. З сумом повідомляємо, що 14 червня близько 08:45 після тривалої боротьби за життя у військовому шпиталі помер наш побратим – старший лейтенант Юрій Чорний. Майже два місяці Юрій боровся за життя, військові лікарі докладали усі можливі зусилля", — йдеться у повідомленні.

ДТП, в якій отримав травми Юрій Чорний, сталась 16 квітня у Львові. Військовий переходив дорогу на вул. Липинського, як його збив позашляховик. За кермом автомобіля був 38-річний мешканець Львівського району. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі у справі триває розслідування.

У старшого лейтенанта Юрія Чорного залишилися дружина, неповнолітні донька та син.

Юрія Чорного призвали на службу за мобілізацією у 2015 році. Військову службу він розпочав проходити з посади командира взводу. Після закінчення терміну, Юрій вирішив залишитись та уклав контракт. із ЗСУ Згодом його призначили на посаду командира роти. У період з 2015 по 2021 роки Юрій неодноразово вирушав до зони проведення операції Об’єднаних сил.

"Юрій був досвідченим та грамотним офіцером. Рідко коли його можна було помітити без легкої дружньої посмішки, він випромінював щирість і доброзичливість. Колектив військової частини глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Чорного. Світлая пам’ять!", - зазначили у військовій частині А0807.

Нагадаємо, ще одна жахлива трагедія сталась 8 червня у Львівської області. Поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі автомобіль на смерть збив військового. Від отриманих травм чоловік помер.

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