Поблизу Львова поїзд протаранив автівку: двоє молодиків загинули на місці (фото)

Поблизу Львова двоє молодих хлопців загинули, ще двоє отримали травми і госпіталізовані до реанімації.

У селі Оброшине, біля Львова, на залізничному переїзді поїзд протаранив автомобіль BMW. Трагедія трапилася вночі.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

Автомобіль затиснуло під поїздом. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували з автомобіля тіла двох загиблих та двох травмованих. Травмованих водія і пасажира передали медикам.

Постраждалих у важкому стані доправили до реанімаційного відділення львівської лікарні святого Луки.

Раніше стало відомо, що на Закарпатті водій не впорався з керуванням і спричинив смертельну ДТП. Один чоловік загинув на місці, ще одна людина госпіталізована з важкими травмами.

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