Побив, пограбував і втік: у центрі Львова чоловік напав на 19-річного хлопця (фото)

Побив, пограбував і втік: у центрі Львова чоловік напав на 19-річного хлопця (фото)

За скоєне наднику загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

У понеділок вночі, 20 вересня, на площі Ринок у центрі Львова невідомий чоловік напав на 19-річного хлопця. Зловмисник кілька разів вдарив в обличчя потерпілого, відібрав у нього мобільний телефон, а також гаманець з грошима та документами, після чого втік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, нападником виявився 30-річний житель Львова.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне його загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Нагадаємо, у Тернополі невідомі в парку напали і побили 17-річну дівчину.

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