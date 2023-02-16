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Побили та вивезли у невідомому напрямку: у Львові посеред вулиці викрали іноземця (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Побили та вивезли у невідомому напрямку: у Львові посеред вулиці викрали іноземця (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нападникам загрожує до 5 років в'язниці.

У Львові в середу, 15 лютого, четверо місцевих жителів посеред вулиці побили та викрали 32-річного іноземця. Зловмисників затримали. 

Про це повідомляє поліція Львівської області. 

Інцидент стався на вулиці Липинського. Місцевий житель, який був очевидцем події, повідомив поліції, що посеред вулиці четверо невідомих побили перехожого та силоміць посадили в авто і поїхали в невідомому напрямку. Чоловік також передав правоохоронцям інформацію про авто, на якому пересуваються зловмисники та потерпілий. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Поліція затримала нападників та їхню жертву на вулиці Городоцькій у Львові. Підозрюваними виявились четверо чоловіків з Львівської області, віком 19-39 років. Потерпілим - 32-річний іноземець. 

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує до 5 років позбавлення волі. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, у Львові правоохоронці взяли під варту 44-річного місцевого жителя, який вчиняв сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки.

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Дата публікації
Перегляди
1350
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