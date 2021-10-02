Після загибелі дитини в матері зупинилось серце: у Львові померла 28-річна породілля із СOVID-19

Після загибелі дитини в матері зупинилось серце: у Львові померла 28-річна породілля із СOVID-19

У вагітної була двостороння пневмонія.

У Львівському перинатальному центрі 1 жовтня померла 28-річна породілля із СOVID-19. Жінка була на 28 тижні вагітності.

Про це повідомляє nta.ua

Відомо, що покійна мешкала у Львівській області. Її госпіталізували із коронавірусом, стан жінки медики оцінювали, як тяжкий. Її 10 днів лікували у Центрі легеневого здоров’я, проте через необхідність обстеження плоду госпіталізували у перинатальний центр.

Заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін розповів, що вагітність у жінки проходила нормально, порушення плоду не було зафіксовано. Проте у вагітної була двостороння пневмонія, а тому їй надавалась респіраторна підтримка та медикаментозна терапія. В ніч проти 1 жовтня стан жінки різко погіршився. Спочатку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель дитини, а через пів години в жінки зупинилось серце. Лікарі 45 хвилин реанімували жінку, проте її не стало.

Відомо, що вагітна була невакцинованою. Медики зазначають, що у неї була супутня патологія - надмірна вага.

Нагадаємо, у Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19.

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