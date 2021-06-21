Після грози набралась вода: у Львові в підвалі багатоповерхівки загадково загинув 16-річний хлопець

Хлопець помер ще до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

У Львові на вулиці Кульпарківській в підвалі багатоповерхівки загадково загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталась 19 червня, близько 19:40 год, на вул. Кульпарківська, 93, в житловому комплексі “Парус Сіті”.

"У підвальному приміщенні, в якому після грози набралась вода, був уражений електрострумом мешканець м. Львова 2005 року народження", - йдеться у повідомленні.

Хлопець помер ще до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львівській області під час шкільної екскурсії загинув учень 6 класу.

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