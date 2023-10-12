Бенкет під час війни: колишній прокурор та співробітниця ДБР відгуляли дводенне весілля із сотнями гостей (фото і відео)

Упродовж минулих вихідних, 7-8 жовтня, у п’ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова святкували весілля 31-річний експрокурор Ростислав Ільницький та колишня співробітниця ДБР 27-річна Роксолана Москва. Наречена оприлюднила відео з першого дня свого весілля у соцмережах, з якого можна зрозуміти, що таке пишне свято обійшлося сім’ям колишніх правоохоронців у круглу суму.

Як повідомляє Lviv.media, журналісти видання кілька разів намагалися зв’язатися із Ростиславом Ільницьким, щоб дізнатися, звідки у колишнього прокурора гроші на таке масштабне свято, але він не відповідав на дзвінки.

“Ми також спробували сконтактуватись із матір’ю молодої — відомою адвокатесою Богданою Москвою, можливо це батьки профінансували дітям розкішне весілля, однак вона також не відповіла на телефонні дзвінки. Через деякий час до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький і просив не публікувати розслідування, мовляв, він багато допомагає армії”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Lviv.media, у перший день на весіллі було понад 300 гостей, для яких виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова та гурт “Дзвони сонця”, а тамадою був шоумен Григорій Решетнік. Другого дня запрошених гостей було ще більше — близько 500, а розважав їх Дзідзьо. Весілля було оформлене в українському стилі, молода замість білої одягла вишивану сукню, а молодий переодягнувся в вишиванку.

Молодята в українському строї з гостями / Фото: Lviv.media

Окрасою свята був двометровий весільний торт, який, за попередніми оцінками опитаних виданням кондитерів, коштує близько 100 тисяч грн.

Двометровий весільний торт / Фото: Lviv.media

Що відомо про молодят

За інформацією Lviv.media, Ростислав Ільницький у 2019 році був у Радехові, що на Львівщині, заступником місцевого прокурора. Після цього начебто претендував на посаду прокурора Херсонської області, а кілька місяців тому він за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Ким і де зараз працює Ростислав Ільницький, виданню дізнатися не вдалося, оскільки він не відповідав на дзвінки і не відписував на повідомлення у WhatsApp.

Експрокурор Ростислав Ільницький / Фото: Lviv.media

Як повідомляє видання, Роксолана Москва - колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Її звільнили з бюро у березні 2022 року, однак згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. У вересні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячу грн за вимушений прогул. Наразі ДБР оскаржує це рішення у Верховному суді.

Видання також повідомило, що Роксолана є донькою відомої у Львові адвокатки та бізнеследі Богдани Москви, а також родичкою колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби.

Хто гуляв на весіллі

У списку гостей, який у сторіз в Instagram опублікувала Роксолана Москва, можна побачити прізвища депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаги та Олексія Різника.

Частина переліку гостей на весіллі експравоохоронців / Фото: Lviv.media

Також серед запрошених були люди, імена та прізвища яких збігаються із відомими персонами — зокрема, Василь Телиця (ймовірно, екскерівник управління боротьби з організованою злочинністю МВС України у Львівській області), Святослав Мазурик (ймовірно, працівник прокуратури Києва, який погорів на хабарі у 100 тисяч доларів) та Сергій Мальков (ймовірно, колишній податківець, звільнений з ДФС після розголосу історії з купівлею Maserati).

"Варто зазначити, що в обидвох молодят батьки не бідні люди і проводити весілля у воєнний час не заборонено. Однак, виникають питання про доречність настільки пишної церемонії та гулянь під час війни", - зауважили у виданні.

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