Пішли в ліс по гриби і зникли: у Львівській області розшукали двох жінок та їхній дітей

Пішли в ліс по гриби і зникли: у Львівській області розшукали двох жінок та їхній дітей

У поліції закликали людей не ходити в ліс на гриби, якщо вони погано орієнтуються там, а також брати із собою карту та компас.

У лісі поблизу Нового Роздолу Львівської області в четвер, 23 вересня, зникли дві жінки, які разом із дітьми пішли в ліс по гриби.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Чоловік зниклої 43-річної жінки звернувся до поліції із повідомленням про те, що його дружина, її подруга та двоє дітей, віком 6 та 12 років, пішли в ліс по гриби та загубились.

Поліцейські, кінологи, рятувальники та працівники лісництва почали пошук людей. Їх вдалось розшукати в лісі за 2 кілометри від міста. Жінки та їхні діти почувались нормально.

Правоохоронці закликали людей не ходити в ліс на гриби, якщо вони погано орієнтуються там, а також брати із собою карту та компас.

Нагадаємо, троє львів'ян потрапили в реанімацію через отруєння грибами.

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