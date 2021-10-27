Пішла з дому в піжамі: у Львові знайшли мертвою 19-річну студентку, яка зникла посеред ночі

Пішла з дому в піжамі: у Львові знайшли мертвою 19-річну студентку, яка зникла посеред ночі

Тіло дівчини знайшли біля її дому.

У Львові знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів, яка 27 жовтня о 2:00 ночі вийшла з дому і не повернулась.

Про це у Facebook повідомили в Пошуково-рятувальній волонтерській організації, яка займалась пошуком дівчини.

Там зазначили, що Анастасія загинула. За даними джерел видання zaxid.net у правоохоронних органах, тіло дівчини знайшли на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її дому. Також поліція, за даними видання, вдома у дівчини знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

Анастасія Стахів навчалась у Львівській політехніці на спеціальності "Архітектура та містобудування".

Речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська в коментарі ТСН.ua зазначила, що на місці події працюють водолази. Тільки після усіх слідчих дій львівська поліція офіційно повідомить усі деталі.

Нагадаємо, у Львові в ніч проти 27 жовтня загадково зникла 19-річна Анастасія Стахів. Дівчина вийшла із дому та не повернулась.

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