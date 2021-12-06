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Пішла гуляти із собакою і загадково зникла: у Львові вже чотири дні розшукують 35-річну жінку

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Пішла гуляти із собакою і загадково зникла: у Львові вже чотири дні розшукують 35-річну жінку

Кадр із відео

Із жінкою немає ніякого зв'язку. 

У Львові вже чотири дні розшукують 35-річну жінку, яка 2 грудня пішла гуляти із собакою та загадково зникла. 

Про це повідомляє поліція Львівської області. 

Зниклу звати Марія Дергабузова. Останній раз жінку бачили 2 грудня о 14:30. Того дня вона вийшла з дому, щоб вигуляти собаку. Відтоді жінка зникла й із нею немає ніякого зв'язку. 

Зріст зниклої 170-175 см. Вона худорлява, має довге волосся русявого кольору. На момент зникнення Марія Дергабузова була одягнена у світлу куртку та чорний спортивний костюм. 

Якщо вам щось відомо про те, де перебуває жінка, зателефонуйте на 102. 

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