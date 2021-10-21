Піщана буря, повалені дерева та будинок, який обвалився: у Львові лютував буревій (фото, відео)

Піщана буря, повалені дерева та будинок, який обвалився: у Львові лютував буревій (фото, відео)

У місті та області подекуди немає електрики.

У Львові в четвер, 21 жовтня, лютував буревій. Через це у місті обвалилась стіна житлового будинку, впало кілька дерев та зірвало дахи.

Також читайте Повалені дерева і розчавлені автомобілі: у Дніпрі негода накоїла лиха

Як повідомили у Львівській міській раді, на вулиці Олени Степанівни, 32 стався обвал бокової стіни горища житлового будинку.

"Сьогодні, внаслідок сильного вітру, обвалилася бокова стіна з горища у будинку на вул. О. Степанівни, 32. Це триповерховий будинок 1905 року. Ніхто з мешканців чи перехожих не постраждав. Частково стіна, яка впала, пошкодила приміщення, які поруч", - розповів заступник голови Залізничної РА м. Львова Ігор Герич.

Львівська міська рада

Як йдеться у сюжеті ТСН.19:30, на трасі Львів-Шегині водії змушені були пригальмовувати через погану видимість, оскільки там пронеслася піщана буря. Також сильний вітер у Львові повалив дерева. На вулиці Шевченка дерево впало на припаркований автомобіль. Схожі ситуації є і на кількох інших вулицях Львова. У місті також зірвало дахи.

Новини України: у Львові через негоду впала стіна, а в Одесі – вітер потрощив авто і травмував водія

У "Львівобленерго" повідомили, що в області через негоду 21 жовтня повністю знеструмлено 34 населених пункти.

"Енергетики продовжують відновлювати енергопостачання. Проте негода вирує і сильний вітер надалі знеструмлює райони Львова та області. Ліквідація наслідків триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у горах Буковини стався сильний буревій.

Читайте також:

Зупинений рух поїздів, повалені дерева, травмовані люди: у Нідерландах шторм наробив лиха .

. В Одесі вітер повалив дерева: розбиті машини та постраждалий чоловік

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання