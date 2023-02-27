Писав у соцмережі про "неповноцінність українців": у Львові засудили уродженця Запоріжжя

Чоловік принижував національну честь та гідність української нації, її державність та суверенітет.
У Львові до трьох років позбавлення волі засудили 44-річного уродженця Запоріжжя, який у соціальній мережі поширював пропаганду про "неповноцінність українців".
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.
У суді довели, що обвинувачений на своїй особистій сторінці у Twitter публікував дописи із пропагандою "неповноцінності громадян української національності у порівнянні з громадянами РФ".
Також у своїх дописах засуджений принижував національну честь та гідність української нації, її державність та суверенітет.
Чоловіка визнано винним в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України).
Нагадаємо, у Львові знайшли мертвою 32-річну косметологиню.
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