"Пила парацетамол і зверталася до сімейного лікаря": подробиці смерті 23-вагітої жінки у Львові

"Пила парацетамол і зверталася до сімейного лікаря": подробиці смерті 23-вагітої жінки у Львові

Врятувати дитину також не вдалось.

У Львові померла 23-річна жінка на 14 тижні вагітності. В реанімаційному відділенні майбутню маму рятували майже тиждень, та, на жаль, безуспішно. Її дитину врятувати також не вдалось.

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Про це розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець, пише "Твоє Місто".

Стан госпіталізованої жінки погіршувався дуже стрімко. Вона ще вдома намагалася боротися з недугою.

"Вона тривалий час хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але її стан дуже швидко погіршувався. Її госпіталізували вже у дуже важкому стані із вираженою дихальною недостатністю. яка прогресувала", – сказала лікарка.

Вагітну пацієнтку перевели на неінвазивну штучну вентиляцію легень, адже показники сатурації у неї були у межах 70-80.

"В цій ситуації лікарі переконані, що якби жінки більш уважно ставилися до свого здоров’я та ризиків, дотримувалися карантину та поспілкувалися зі своїм сімейним лікарем і отримали дозу вакцинації, цих смертей, можливо, б не було", – сказала Наталія Матолінець.

Ще один трагічний випадок стався цього ж дня у лікарні - помер 29-річний хлопець. Молодика госпіталізували до лікарні, коли він вже почав задихатись, за його життя боролись майже місяць, каже завідувачка реанімації. За її словами померлий також був невакцинованим і довго ходив з високою температурою, кашлем і загальною слабкістю.

"На жаль, кількість критичних пацієнтів, які потребують допоміжної чи повної штучної вентиляції легень, зростає. Збільшується кількість пацієнтів молодшого віку", – каже Наталія Матолінець.

Вона зазначила, що зараз медики боряться за життя ще однієї жінки при надії.

Нагадаємо, раніше Наталія Матолінець повідомила, що 29-річний померлий чоловік не мав жодних супутніх хвороб, але здолати COVID-19 не зміг. За словами лікарки, із 47 пацієнтів, які лежать у них в реанімації на апаратах ШВЛ, жодного вацинованого немає.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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