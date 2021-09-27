Пила молоко та їла сир: у 66-річної мешканки Львівської області діагностували бруцельоз

Жінка могла інфікуватись, коли вживала молочні продукти без термічної обробки.

У Львівській області підтвердили випадок бруцельозу. Інфекцію виявили в 66-річної жінки, яка два місяці мала болі в суглобах та підвищену пітливість. Її госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні.

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Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.

"Під час лабораторного обстеження у жінки підтвердився діагноз — бруцельоз. Збудником бруцельозу є бактерії роду Brucella. Головне джерело інфекції — велика і дрібна рогата худоба, а також свині. Вона могла інфікуватися, коли вживала молоко та м'який сир без попередньої термічної обробки, який купувала на ринках", — написала вона.

За словами головної санітарної лікарки Львівщини, найчастіше хворобу спричиняє вживання заражених продуктів. Також інфікуватися можна через контакт із хворою твариною.

"Бруцели проникають в організм людини через слизові оболонки та пошкоджену шкіру і з потоком лімфи заносяться до лімфатичних вузлів. Із потоком крові патогенні бактерії розносяться по всьому організму і утворюють вторинні вогнища інфекції в різних органах. Інкубаційний період захворювання — 1-4 тижні. Однак у деяких випадках він може тривати до двох місяців", — розповіла Наталія Іванченко-Тімко.

Вона зазначила, що симптоми захворювання дуже різноманітні. Найчастіше хвороба починається з підвищення температури тіла до 39–40°С, що супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю та болем у м’язах і суглобах.

Однак хвороба може розвиватися і поступово. У цьому випадку в людини підвищується температура до 37,1–38°С, з'являється безсоння, головний біль і дратівливість, зникає апетит. Суглоби і м’язи також болять, але біль не гострий. Лімфатичні вузли збільшуються. Згодом температура підвищується, і всі симптоми посилюються. Ці прояви то стихають, то знову повертаються упродовж 3–4 тижнів.

Головна санітарна лікарка Львівщини радить дотримуватися кількох правил, щоб уникнути зараження: не вживати сирого молока та молокопродуктів; їсти м'ясо тільки після термічної обробки, не купувати молочні та м'ясні продукти на стихійних ринках і пити лише пастеризоване молоко.

Нагадаємо, через хворі зуби мешканець Львівської області потрапив до реанімації і переніс вже декілька інсультів.

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