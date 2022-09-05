Підтримувала звірства окупантів та мріяла про знищення України: у Львові затримали зрадницю

Жінка в забороненій соціальній мережі підтримувала звірства окупантів та мріяла, що України, як держави, більше не буде.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Мешканка Львова заперечувала війну Росії проти України, яка почалася 2014 року, вихваляла звірства російських окупантів та закликала знищити Україну, як державу. Підозрювану викрили й затримали.

"Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки. Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".

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