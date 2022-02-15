Підписали меморандум: на Львівщині домовилися про відновлення євроколії на відрізку біля держкордону

Підписали меморандум: на Львівщині домовилися про відновлення євроколії на відрізку біля держкордону

Йдеться про розбудову залізничної інфраструктури на території Рава-Руської міської територіальної громади.

Сьогодні, 15 лютого, керівництво Львівщини та "Укрзалізниці" підписали меморандум про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, АТ "Укрзалізниця", Рава-Руською міською радою та Добросинсько-Магерівською сільською радою.

Цей меморандум передбачає реалізацію спільних заходів із відновлення європейської колії на дільниці Рава-Руська, інформує пресслжуба ЛОДА.

Технічне завдання проєкту передбачає капітальний ремонт колії європейського зразка завдовжки 8 кілометрів, а також реконструкцію залізничного вокзалу у м. Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

"Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і держкордоном. Ініціатива належить нам, Львівщині. Почати плануємо вже - з виготовлення ПКД за кошти громад та області. Це коштуватиме 4 мільйони гривень. На нього за 6 років анонсували скерувати з держбюджету 200 млрд гривень. Євроколія означає об’єднання якісними пасажирськими перевезеннями дві європейські столиці. А відтак - підвищення пасажиропотоку, збільшення дипломатичних, підприємницьких контактів та туризму", - розповів очільник Львівщини Максим Козицький.

Загалом проєкт має стати частиною президентської програми "Велике будівництво" у напрямі оновлення "Укрзалізниці". Виготовити проєктно-кошторисну документацію планують вже цього року.

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