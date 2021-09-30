Під Львовом зіткнулись 4 автомобілі: на трасі Київ-Чоп ускладнений рух (фото)

Причини аварії встановлює поліція.
На трасі Київ-Чоп, поблизу м. Винники Личаківського району Львівської міської ради у четвер, 30 вересня, зіткнулись 4 автомобілі.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
У ДТП потрапили легкові автомобілі, мікроавтобус та вантажівка. Наразі на місці аварії працює поліція. За попередніми даними, потерпілих через зіткнення авто немає.
Через аварію рух трасою Київ-Чоп ускладнений. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на трасі Київ–Чоп зіткнулися фура і три легковика.
Також у Львівській області вантажівка злетіла в кювет і перекинулась.