Під Львовом врятували теля, яке впало у колодязь і пробуло там два дні (фото)

Під Львовом врятували теля, яке впало у колодязь і пробуло там два дні (фото)

Працівники ДСНС врятували тварину.

У с. Лисиничі, що під Львовом, працівники ДСНС врятували теля, яке впало в технічний колодязь та пробуло там два дні.

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Про це повідомили у ДСНС у Львівській області.

Господар тварини повідомив рятувальникам, що теля зникло під час випасання худоби. Він шукав його два дні, а коли знайшов, то теля було на дні двометрового технічного колодязя. Чоловік на допомогу викликав рятувальників.

"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою пожежного рукава та ланцюга теля витягнуто та передано господарю. Внаслідок події тварина була знесилена, але на щастя травм не отримала", - повідомили у ДСНС.

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