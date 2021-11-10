Під Львовом врятували теля, яке впало у колодязь і пробуло там два дні (фото)

Працівники ДСНС врятували тварину.
У с. Лисиничі, що під Львовом, працівники ДСНС врятували теля, яке впало в технічний колодязь та пробуло там два дні.
Про це повідомили у ДСНС у Львівській області.
Господар тварини повідомив рятувальникам, що теля зникло під час випасання худоби. Він шукав його два дні, а коли знайшов, то теля було на дні двометрового технічного колодязя. Чоловік на допомогу викликав рятувальників.
"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою пожежного рукава та ланцюга теля витягнуто та передано господарю. Внаслідок події тварина була знесилена, але на щастя травм не отримала", - повідомили у ДСНС.
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