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Під Львовом водійка збила пішохода: чоловік помер на місці ДТП

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Під Львовом водійка збила пішохода: чоловік помер на місці ДТП

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У поліції розслідують причини ДТП.

У м. Рава-Руська, що поблизу Львова, у неділю, 2 січня, водійка автомобіля Volkswagen Passat на смерть збила чоловіка. 

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

ДТП сталась о 18:20, 36-річна водійка на вулиці Першого Листопада збила місцевого мешканця 1956 року народження. Чоловік від отриманих травм помер на місці аварії.

У поліції розслідують причини ДТП. Обставини аварії встановлюються. 

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