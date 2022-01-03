Під Львовом водійка збила пішохода: чоловік помер на місці ДТП

Під Львовом водійка збила пішохода: чоловік помер на місці ДТП

У поліції розслідують причини ДТП.

У м. Рава-Руська, що поблизу Львова, у неділю, 2 січня, водійка автомобіля Volkswagen Passat на смерть збила чоловіка.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталась о 18:20, 36-річна водійка на вулиці Першого Листопада збила місцевого мешканця 1956 року народження. Чоловік від отриманих травм помер на місці аварії.

У поліції розслідують причини ДТП. Обставини аварії встановлюються.

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