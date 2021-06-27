Під Львовом сталася смертельна ДТП: двоє людей загинули, ще троє, зокрема й дитина, потрапили до лікарні

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

У Львівській області 27 червня внаслідок ДТП загинуло дві людини, троє отримали травми і потрапили до лікарні, серед них і дитина.

Як повідомляє ДСНС, в с. Ходорківці Львівського району водійка (1979 року народження) автомобіля Ford Fusion не впоралася з керуванням та перекинулася.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 2 пасажирів, чоловік, 1950 року народження та жінка, 1953 року народження, загинули на місці події. Також, 3 особи було травмовано, з них 2 пасажирки 1955 та 1960 років народження, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у 8-у міську клінічну лікарню м. Львова та дівчинка, 2009 року народження, яку було госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна із постраждалих пасажирок була затиснута деформованими деталями кузова. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували потерпілу з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, поблизу села Городище Рівненського району Рівненської області працівники поліції на службовому авто збили місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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