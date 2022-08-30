Під Львовом на залізничній станції загинув чоловік: подробиці

На залізничній станції Вибранівка, що під Львовом, загинув 43-річний чоловік.

Потерпілого збив швидкісний потяг "Львів-Івано-Франківськ".

Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, інцидент стався 29 серпня. 46-річний місцевий житель сидів на колії та не реагував на сигнали машиніста швидкісного поїзда. Через це чоловіка збили.

Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові викрили псевдоволонтерів на продажі авто для потреб ЗСУ.

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