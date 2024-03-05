Під Львовом чоловік облив жінку кислотою, "щоб вона нікому не була потрібна": шокувальні подробиці

На суді чоловік заявив, що нібито все сталось через велосипед.

У селищі Щирець, що поблизу Львова, чоловік облив кислотою свою колишню співмешканку. Через це його засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Пустомитівського районного суду Львівської області.

За даними суду, у серпні 2022 року чоловік вилив на жінку сульфатну кислоту, що спричинило опіки, внаслідок яких утворилися множинні рубці на обличчі - в ділянці правого ока, у лівій скронево-вилично-щічній ділянці, на верхній губі та на підборідді, які являються слідами загоєння опікових ран II-III ступеня і є невиправним знівеченням обличчя, та опіки II-III ступеня грудей, верхніх та правої нижньої кінцівок до 9% поверхні тіла.

Слідство встановило, що вчинив чоловік вчинив умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

На суді підозрюваний заявив, що у селищі Щирець він очікував на маршрутку. Побачивши свою колишню співмешканку, він почав вимагати повернути йому велосипед, проте жінка нібито відмовилась і він вилив на неї кислоту.

Потерпіла ж повідомила, що все було по-іншому. Того дня вона поверталась додому з церкви, коли зустріла свого колишнього. Він переконував її знову жити разом, а коли вона відмовила - вилив на неї кислоту, заявивши, що "вона такою більше нікому не буде потрібна". Жінка додала, що підсудний компенсував їй витрати на лікування. Проте через опіки у неї утворились рубці, видалення яких є дороговартісним.

Суд визнав чоловіка винним за 1 ст. 121 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові чоловік через конфлікт у школі побив до півсмерті матір трьох дітей.

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