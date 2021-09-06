Під Львовом чоловік облаштував нелегальне приватне кладовище: поліція відкрила провадження

62-річний львів'янин захопив земельні ділянки садово-городнього кооперативу біля нечинного Ряснянського кладовища.

У селі Рясне-Руське Львівського району 62-річний львів'янин організував приватний цвинтар на самовільно захоплених землях. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Як розповіли у пресслужбі поліції Львівщини, 26 серпня до них надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель.

"Як повідомили учасники кооперативу, на їх землях було організоване кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі", - йдеться у повідомленні.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.

Як пише ZAXID.NET, чоловік, який організував незаконне кладовище, - 62-річний львів’янин Ярослав М. Він захопив земельні ділянки садово-городнього кооперативу біля нечинного Ряснянського кладовища. Він зізнався, що чинить незаконно і навіть озвучив журналістам розцінки за поховання.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. За скоєне львів'янину загрожує штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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