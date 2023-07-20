Під Львовом "через війну" чоловік зламав жінці щелепу: що його розізлило

У селі Суховолля Львівської області чоловік зламав жінці щелепу. Його роздратувало те, що з салону її автомобіля під час війни лунала гучна музика.

Про це йдеться у вироку Городоцького районного суду Львівської області.

Інцидент стався 28 грудня 2022 року біля магазину в селі Суховолля, що під Львовом. Чоловіку не сподобалось те, що під час війни з салону автомобіля потерпілої гучно лунала музика. Він вдарив жінку, зламавши їй щелепу.

На суді підозрюваний розповів, що він з колегою були біля місцевого магазину, куди приїхала жінка з чоловіком. З салону їхнього автомобіля гучно лунала музика. Він зробив парі зауваження про те, що під час війни це не доцільно. Під час суперечки він вдарив потерпілу. Чоловік провину визнав та розкаявся. Він додав, що компенсував потерпілій матеріальну шкоду.

Суд визнав нападника винним за ч.1 ст.122 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, на Буковині на 102 тисячі гривень оштрафували священника Свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Він разом зі спільниками за 4 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон.

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