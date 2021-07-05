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Під Львовом 8-річний хлопчик через знущання однолітків виліз на березу та відмовлявся злазити: його рятували

Під Львовом 8-річний хлопчик через знущання однолітків виліз на березу та відмовлявся злазити: його рятували

Управління ДСНС у Львівській області

Хлопчик став жертвою булінгу.

У с. Солова Львівського району Львівської області в неділю, 4 липня, о 22:22 год. рятувальники знімали з дерева 8-річного хлопчика, який відмовлявся спускатися. 

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області. 

Рятувальники оперативно прибули на місце події та зняли дитину з дерева. Хлопчика передали матері. 

Як повідомляє zaxid.net, дитина вилізла на дерево біля дитячого майданчика через те, що з нього знущалися інші однолітки. Хлопчик вибрався на березу на висоту 8 метрів та категорично відмовлявся спускатись. 

Нагадаємо, у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик

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