Під Львовом 8-річний хлопчик через знущання однолітків виліз на березу та відмовлявся злазити: його рятували

Хлопчик став жертвою булінгу.
У с. Солова Львівського району Львівської області в неділю, 4 липня, о 22:22 год. рятувальники знімали з дерева 8-річного хлопчика, який відмовлявся спускатися.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та зняли дитину з дерева. Хлопчика передали матері.
Як повідомляє zaxid.net, дитина вилізла на дерево біля дитячого майданчика через те, що з нього знущалися інші однолітки. Хлопчик вибрався на березу на висоту 8 метрів та категорично відмовлявся спускатись.
Нагадаємо, у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик.