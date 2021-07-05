Під Львовом 8-річний хлопчик через знущання однолітків виліз на березу та відмовлявся злазити: його рятували

Під Львовом 8-річний хлопчик через знущання однолітків виліз на березу та відмовлявся злазити: його рятували

Хлопчик став жертвою булінгу.

У с. Солова Львівського району Львівської області в неділю, 4 липня, о 22:22 год. рятувальники знімали з дерева 8-річного хлопчика, який відмовлявся спускатися.

Також читайте У Житомирській області підліток під час розваг підстрелив хлопчика

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та зняли дитину з дерева. Хлопчика передали матері.

Як повідомляє zaxid.net, дитина вилізла на дерево біля дитячого майданчика через те, що з нього знущалися інші однолітки. Хлопчик вибрався на березу на висоту 8 метрів та категорично відмовлявся спускатись.

Нагадаємо, у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик.

Новини України: у Львові 4-річний хлопчик випав з 6 поверху і вцілів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання