Під Львовом 33-річний мотоцикліст влетів в електоопору і загинув на місці

Під Львовом 33-річний мотоцикліст влетів в електоопору і загинув на місці

Водій не впорався з керуванням.

У неділю, 5 вересня, о 00:10 год. у селі Рудно, яке входить до складу Львівської міської територіальної громади, сталась смертельна ДТП. 33-річний місцевий мешканець на мотоциклі Kawasaki не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.

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Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

Аварія сталась на вулиці Грушевського. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок моторошної трагедії на Львівщині троє людей загинули та двоє отримали важкі травми. Напередодні в містечку Рудки водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив на смерть двох пішоходів. Двоє дітей внаслідок наїзду потрапили до реанімації.

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