Під Львовом 25-річний хлопець задушив рушником жінку: фото

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

У с. Муроване Львівської області 25-річний хлопець задушив рушником 70-річну жінку. Тіло покійної знайшла її донька та викликала поліцію.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Тіло 70-річної жінки в її квартирі 25 жовтня знайшла донька, яка звернулась до поліції. Слідчі встановили, що жінку задушили. Підозрюваним виявився 25-річний житель села Мурованого. За даними слідства, 22жовтня між літньою жінкою та чоловіком стався конфлікт. Тоді зловмисник вдарив її та задушив рушником.

Чоловіка затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік рушником вбив незнайомця.

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