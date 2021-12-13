Перший випадок в цьому сезоні у Львові: чоловік потрапив до реанімації з обмороженням

Пацієнт - у важкому стані.
У Львові стався перший у цьому сезоні випадок переохолодження та обмороження. До реанімаційного відділення Першого територіального медичного об’єднання потрапив непритомний 54-річний чоловік.
Як повідомляють медики, його знайшли працівники залізниці. Непритомним він лежав просто на колії. Був напідпитку.
"У важкому стані, з ознаками обмороження та порушенням життєвих функцій, каретою швидкої пацієнта відразу доправили до нашої лікарні. Наразі він уже прийшов до тями. Після доби в реанімації його перевели до Центру термічної травми, де лікуватимуть незначні обмороження рук", - йдеться у повідомленні медзакладу.
Нагадаємо, у листопаді в Калуші Івано-Франківської області від переохолодження померли двоє чоловіків. Ще одного чоловіка з переохолодженням у важкому стані госпіталізували на Буковині. Трагічний випадок стався і на Рівненщині, там від переохолодження померла одна людина, ще одну в тяжкому стані шпиталізували.
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