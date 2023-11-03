Перейменування Червонограда на Львівщині завершилося: за яку назву проголосували

Місто Червоноград на Львівщині увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати. Напередодні завершилося електронне голосування мешканців щодо перейменування Червонограда на Львівщині, яке тривало вд 25 жовтня. У результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.

Про це пише Захід.net.

Участь у голосуванні на електронній платформі взяли 2823 осіб із понад 65-тисячного міста (загалом у Червоноградській громаді проживає понад 90 тис. мешканців). Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).

Як проголосували мешканці:

Червоноград – 35.1% (1294 голосів)

Кристинопіль – 29.5% (1086)

Шептицький – 2.7% (100)

Перейменування не на часі – 2.2% (80)

Христинопіль – 1.9% (71)

Проти перейменування (не підтримую жодну із запропонованих назв) – 1.7% (64)

Бужани – 1.5% (54)

Клюсів – 0.7% (26)

Новий Двір – 0.4% (13)

Бужанськ – 0.3% (11)

Червень – 0.2% (8)

Бобинськ – 0.2% (6)

Українослав – 0.1% (4)

Сагайдачний – 0.1% (3)

Буг – 0.1% (2)

Шевченко – 0.0% (1)

Нагадаємо, рекомендацію щодо зміни назви Червонограда озвучив Український інститут національної пам'яті, відповідно до закону про деколонізацію. До кінця жовтня у Червонограді тривали консультації з громадськістю щодо перейменування міста. Одна з них відбулася 8 жовтня. Однак частина жителів Червонограда виступала проти перейменування.

Тим часом російські пропагандисти бурхливо відреагували на цей інцидент, радісно запевняючи, що на заході України "спалахнував протест проти декомунізації".

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