Пересувалася тільки з візочком-опорою: львівські лікарі повернули 5-річній дівчинці здатність ходити

Донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном.

Львівські лікарі зробили операцію 5-річній Христині і повернули їй здатність вільно ступати ніжками. Дівчинка кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою, а тепер отримала шанс самостійно ходити завдяки операції на спинному мозку. Таке складне нейрохірургічне втручання у дитячій лікарні на Орлика виконане вперше.

Про це повідомила пресслужба Першого територіального медичного об'єднання Львова.

Медики розповіли, що Христина народилася, здавалося, здоровою дитиною, вона активно розвивалася і у рік, як більшість діток, навчилася ходити. Однак за кілька місяців м’язи в її ногах почали напружуватися, з’явилося відчуття крепатури, яке щодень лише посилювалося. За якийсь дівчинка вже не могла стати на стопи.

Причиною виявилася генетична хвороба Штрюмпеля, кажуть медики. Це спадкове захворювання, за якого вражаються бічні і передні спинномозкові стовпи. Хвороба небезпечна паралічем нижніх кінцівок.

"Спершу лікарі приписують дитині ліки, які знімають спастику, тобто, напругу в ніжках. Доєднюється реабілітація, однак недуга прогресує і за якийсь час стає зрозуміло – без операції ходити вона не зможе", - кажуть медики.

Тож дівчинку взялися оперувати. Лікарі дісталися до спинного мозку і частково перерізали чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Така операція потребує високої точності, адже потрібно усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух.

У медзакладі кажуть, що ще донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном. Однак батьки Христини після консультацій з клініками Туреччини, Ізраїлю та Польщі вирішили довіритися львівським лікарям.

"Операція минула успішно. Неозброєним оком видно, що напруга у м’язах ніжок нашої маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи. Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити. І це для неї з батьками стане найкращим подарунком на Новий 2022 рік", - зазачили в медзакладі.

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