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Перепливали річку на авто: на Львівщині ледь не загинуло троє жінок і маленька дитина (відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
27
Час на прочитання
1 хв
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Перепливали річку на авто: на Львівщині ледь не загинуло троє жінок і маленька дитина (відео)

Водійку та пасажирів врятували працівники ДСНС.

У місті Старий Самбір Львівської області ввечері, 27 березня, посеред річки застряг автомобіль із трьома жінками та 3-річною дитиною. Водійка намагалась на машині переплисти річку. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Інцидент стався 27 березня о 21:33. Жінки на автомобілі намагались переплисти річку Яблунька та застрягли. На місце події викликали рятувальників. 

"Як з’ясувалось, через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у водяній пастці. В салоні авто знаходились троє жінок та 3-річна дитина. Надзвичайники визволили людей з авто перенесли їх на берег. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Львові медики майже місяць рятували чоловіка, у якого після чарки алкоголю розірвався стравохід. У нього діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве.

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Дата публікації
Перегляди
27
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