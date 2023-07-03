Переніс 68 операцій: у Львові хірурги відновили обличчя військовому за допомогою титанових протезів

У Львові хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" відновили обличчя 44-річному захиснику з Дніпропетровщини за допомогою титанових протезів. Захисник переніс 68 оперативних втручань, 60 переливань крові і поволі повертається до життя.

Про це повідомляє "Перше медичне об'єднання Львова".

Роман Єрмоленко служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні 2022 року поблизу Стельмахівки, що на Луганщині, він разом з побратимами потрапив під артобстріл. Ворог поцілив просто в їхню бронемашину – з 12 українських захисників тоді вижило лише троє. Серед них і Роман. У бою він втратив ногу та половину обличчя.

Після поранення Романа у критичному стані доправили до Харкова. Спершу там, а згодом в Києві, лікарі реанімації впродовж двох місяців боролися за життя захисника. Ногу ампутували. Лікарі виконали численні операції на кінцівках та обличчі військового, Загалом – 68 втручань і 60 переливань крові.

"Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким", - розповів Роман про свої перші відчуття.

Після того, як лікарям вдалося стабілізувати стан військового, його відправили на подальше лікування до Мукачево.

До центру "Незламні" у Львові Романа направили на протезування ноги та реконструкцію обличчя.

"Правої половини обличчя – практично немає. На її місці – вмʼятина, бо відсутня кісткова основа. Через що серед іншого Роман не може нормально їсти і розмовляти. Аби допомогти захисникові, наші щелепно-лицеві хірурги виконують складну реконструктивну операцію та встановлюють індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти. Технічно це дуже складна операція. Далі – був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні", - розповів щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.

На щастя, шкіра на протезі успішно прижилася і післяопераційний період проходить без ускладнень. Нині Роман відновлюється. Він їсть, йому вже легше розмовляти.Також Роман отримав свою першу штучну кінцівку. І нині наново вчиться ходити.

Військовий з Дніпропетровщини. Фото: Перше медичне об'єднання Львова.

"Мені дітей ще на ноги ставити. Я маю жити так, щоб їм допомагати, а не щоб вони мене доглядали", - каже захисник.

Дітей у Романа двоє – 19-річна дочка та 11-річний син.

Нагадаємо, сапер, який втратив очі через вибух, навчає обходитися без зору.

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