Переконували людей брати кредити: у Львові винесли вирок "пасторам" церкви

Загальна сума коштів, якими заволоділи "пастори", становить понад 3,5 млн грн.
У Львові троє пасторів львівської філії Церкви "Посольство Боже", яку заснував нігерієць Сандей Аделаджа, переконували послідовників секти брати кредити та вкладати гроші у церковний бізнес.
Про це пише Zaxid.NET.
Зазначається, що засновниця секти проводила афери разом зі своїм чоловіком-пасторем та іншими людьми.
"Ще один із пасторів "Церкви Посольства Божого" був керівником львівської філії компанії "Ліонебанк Україна", яка виявилась фінансовою пірамідою", - йдеться у повідомленні.
Затримані працювали у 2007-2008 роках, переконуючи їх брати великі кредити. Зокрема, вони обіцяли погасити заборгованість, але не робили цього, а отримані гроші вкладали у власний бізнес.
Загальна сума коштів, якими заволоділи "пастори", становить понад 3,5 млн грн.
"Залізничний райсуд Львова призначив жінці-засновниці організації 10 років ув'язнення, а двом іншим пасторам – по 8 років. Вони також мають виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн", - вказано у повідомленні.
Додамо, що Служба безпеки України повідомила про підозру прикордоннику, який самовільно залишив місце служби в Донецькій області та перейшов на сторону російських загарбників.
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