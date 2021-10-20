Перекинувся на тракторі з дровами: 45-річний мешканець Львівської області трагічно загинув у лісі

Перекинувся на тракторі з дровами: 45-річний мешканець Львівської області трагічно загинув у лісі

Чоловік не впорався з керуванням.

У вівторок, 19 жовтня, у лісі поблизу села Підмонастир Бібрської громади на Львівщині загинув 45-річний тракторист. ДТП сталася близько 13:00.

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Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА

"У лісі поблизу с. Підмонастир (Бібрська ТГ) Львівського району, місцевий мешканець 1976 року народження, керуючи трактором "Булат Т-220" з причепом навантаженим деревиною, не впорався з керуванням у наслідок чого трактор перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм водій помер на місці. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області військова вантажівка розтрощила Volkswagen. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

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