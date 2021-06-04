Переходила колії у навушниках: 33-річну жінку біля Львова потяг збив на смерть

За попередніми даними, жінка намагалась перейти колії перед потягом, але не встигла.

У четвер, 3 червня, біля Львова на залізничному перегоні "Мшана - Зимна Вода" внаслідок наїзду вантажного потяга загинула 33-річна мешканка селища Рудне. Трагедія сталась близько 19:30.

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Як повідомили у поліції Львівщини, за попередніми даними, жінка була у навушниках та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від отриманих травм вона померла.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажний електровоз збив 22-річного хлопця. За попередніми даними, молодик сидів на колії і не реагував на жодні попереджувальні сигнали.

Нагадаємо,

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