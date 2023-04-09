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Пасхальний кошик чи верба: Садовий розповів, що сьогодні найбільше святили у Львові

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Пасхальний кошик чи верба: Садовий розповів, що сьогодні найбільше святили у Львові

Фото: facebook/Андрій Садовий

Садовий опублікував зворушливе фото, як двоє дітей ідуть до церкви – хлопчик до костела з пасхальним кошиком, а дівчинка – з гілочками верби до церкви.

У неділю, 9 квітня в Україні християни східного обряду святкували Вербну неділю, тоді як християни західного обряду – Великдень.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що львів'яни та гості міста більше несли до церкви – паски чи вербу. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Садового, у Львові є велика кількість римо-католиків, які відзначали Великдень саме 9 квітня. Проте, за спостереженнями мера, більшість львів'ян все ж святкують Вербну неділю.

"Оскільки у Львові більшість – це православні, греко-католики, також є багато католиків. Тим паче, люди, які є переселенцями, вони наповнюються атмосферою міста, традиціями та гостинністю", – розповів він.

Також Садовий опублікував зворушливе фото, як двоє дітей ідуть до церкви – хлопчик до костела з пасхальним кошиком, а дівчинка – з гілочками верби до церкви.

© facebook/Андрій Садовий
Фото: facebook/Андрій Садовий

Ось так святкували Вербну неділю у Львові:

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
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Нагадаємо, що сьогодні, у Вербну неділю, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершив богослужіння у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. На Великдень він проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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Дата публікації
Перегляди
350
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