Пасажирський автобус на Львівщині потрапив у ДТП: четверо людей загинули (фото)

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
У неділю, 26 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса ЗАЗ та автомобіля Volkswagen. Внаслідок аварії четверо людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька Стрийського району.
“Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ”, - повідомили у поліції.
Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса - медики уточнюють їх діагнози.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, напередодні, 25 січня, у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус, який їхав із Києва до Кишинева.
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