Пасажирський автобус на Львівщині потрапив у ДТП: четверо людей загинули (фото)

У неділю, 26 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса ЗАЗ та автомобіля Volkswagen. Внаслідок аварії четверо людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька Стрийського району.

“Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ”, - повідомили у поліції.

Пасажирський автобус зіткнувся із автомобілем Volkswagen / Фото: Поліція Львівської області

Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса - медики уточнюють їх діагнози.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, напередодні, 25 січня, у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус, який їхав із Києва до Кишинева.

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