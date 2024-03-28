Сучасні батьки дуже легкі на підйом, тож активно шукають місця, куди піти з дітьми на вихідні чи вирушити у короткострокову відпустку.

Якщо і ви цікавитеся незвичайними локаціями для відпочинку з родиною, час відвідати найбільший на заході України розважальний простір просто неба - Парк розваг УРУРУ. Довідайтесь більше про круту локацію у Львові, а також дізнайтесь, де зупинитися, якщо ви з іншого міста або хочете відпочити на природі довше!

Парк розваг УРУРУ: що це і як потрапити

Львів багато років поспіль залишається одним з найпривабливіших напрямків для туризму. Безпечне старовинне місто з розвиненою інфраструктурою приваблює мандрівників своєю гостинністю та красою. Однак, сім’ї з дітьми завжди шукають дещо більше, ніж колоритні наїдки та самобутню архітектуру. І Львову є що їм запропонувати.

У передмісті Львова, а саме у мальовничому куточку під назвою Старе Село, на активних дорослих та їхніх маленьких дослідників цілорічно чекає один з найбільших парків розваг в Україні - УРУРУ. А ще його можна назвати найкрутішим з-поміж усіх українських розважальних парків, адже жоден інший не може потішити своїх гостей таким різноманіттям атракціонів європейського та світового рівня. Щороку в УРУРУ з’являються нові атракції, і 2024-ий не стане винятком: вже влітку відвідувачів потішать легендарна карусель з кониками, екстремальний атракціон-вежа та нові - ще вищі гірки!

Дістатися сюди зовсім не складно, а детальний маршрут завжди доступний на сайті парку.

Де зупинитися: Бухта Вікінгів - скандинавське містечко біля Львова

Творці Парку розваг Уруру подбали про те, щоб ви могли комфортно подовжити відпочинок. Відтак, не треба поспішати сідати за кермо, аби вчасно дістатися дому чи готелю у місті. База відпочинку Бухта Вікінгів розташована поряд з парком УРУРУ та пропонує варіанти для проживання на будь-який смак та різний бюджет.

Бухта Вікінгів - затишне скандинавське містечко, оточене лісом та прикрашене озером. Родини з дітьми можуть забронювати тут номер у готелі або обрати для розміщення одну з “родзинок” бази відпочинку - затишний котедж чи будинок, спроектований у стилі “хюґе”. Їхній бездоганний дизайн і вдале розташування дозволять відпочити після насиченого дня у парку розваг.

А ще Бухта Вікінгів приємно дивує спектром послуг: прогулянки верхи, мотузковий парк, баня та чани, смачні страви від шеф-кухаря ресторану чекають на вас!

Як розважатися: атракціони та інші цікавинки Парку УРУРУ

Парк розваг УРУРУ - місце, що не схоже на жоден з дитячих розважальних просторів, які вам доводилося відвідувати. Адже усі зони для активного відпочинку розташовані під відкритим небом, а серед розваг парку - оригінальні атракціони відомих світових виробників Zamperla з Італії, SBF тощо.

Тут ви знайдете екстремальні гойдалки та шалені гірки поряд з більш класичними та звичними, батути, запаморочливі тюбинг-траси та зони для релаксу! Парк розваг УРУРУ - це також вежі-лазанки, забави на воді, сафарі та картинг зі справжніми дитячими авто-легендами - Hot Wheels!

А для перепочинку від нескінченного руху та ігор краще обрати щось смачне і поживне з меню просторої та затишної піцерії!

Виставка динозаврів і сітчастий парк в УРУРУ

Якщо перелічених пригод виявиться замало, не забувайте, що в УРУРУ діє експозиція анімованих динозаврів на тлі розкішної природи! Ще одна дивовижа парку - це 3000 м2 абсолютно безпечних сітчастих батутів та цікавих маршрутів, прокладених на висоті від 2 до 7 метрів над землею!

Локація розширюється та оновлюється оригінальними сучасними атракціонами щосезону. Тож завітайте до Парку розваг УРУРУ всією родиною і будьте певні: ви захочете пережити ці неймовірні пригоди знову!