Парафіяни цієї церкви звинувачували Україну у розв'язанні війни: у Львові зносять незаконно збудований храм МП

Посадовець наголошує, що все відбувається відповідно до закону.

У Сихівському районі Львова зносять дерев'яну Свято-Володимирську церкву УПЦ МП, яка була збудована незаконно.

Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото - отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", - йдеться у його дописі.

Він наголосив, що все відбувається відповідно до закону. Поліція забезпечує порядок на місці демонтажу.

ФОТО: Любомир Зубач/Фейсбук

ФОТО: Любомир Зубач/Фейсбук

Зауважимо, 4 квітня саме прихильники цієї церкви цинічно заявили, що "війну почали щирі українці", а не Росія та їхній господар Путін. Тоді львів'янка Анастасія влаштувала пікет поблизу Свято-Володимирської церкви УПЦ МП, але агресивно налаштовані прихильники МП намагалися зірвати акцію. Так, одна із парафіянок МП у відповідь на запитання, хто винен у війні, відповіла: "А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!".

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