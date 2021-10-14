Пам'яті Василя Сліпака: у Львівській опері відбудеться національна прем'єра опери-міфу

Він загинув на Донеччині від ворожої кулі влітку 2016 року.

Пам'яті Василя Сліпака. Сьогодні, у День захисників та захисниць України, у Львівській опері відбудеться національна прем'єра опери-міфу "Ukraine – Terra Incognita".

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.

Це сміливий музичний експеримент, який поєднує у собі народне багатоголосся з фріджазом, сучасною симфонічною музикою, відео-артом та новітніми технологіями. Замість оперного вокалу звучатиме традиційний народний спів, а сюжет опери поєднує тексти давніх народних пісень з різних етнорегіонів України - від Лемківщини до Кубані.

Після прем'єри у Львові творча команда поїде з постановкою в інші міста України та світу. Зокрема, планують виступити у Парижі, де жив та співав Василь Сліпак, якому присвятили виставу. Він був солістом Паризької національної опери, але коли почалася війна з Росією, пішов на фронт добровольцем. Герой України Василь Сліпак загинув на Донеччині від ворожої кулі влітку 2016 року.

Новини України: у Львівській опері відбудеться національна прем’єра опери-міфу

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